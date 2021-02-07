UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Погода продолжает ухудшаться. Возможно ограничение движения грузовиков и автобусов

Автор: Юлия Струк

В Украине усложняются погодные условия. В связи с этим вhttps://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2830391617229354 пострадавших от стихии регионах могут ограничивать движение большегрузного транспорта и автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Популярные новости
Вел съемку с дрона: возле Института ядерных исследований задержали мужчину 06 февраля 2021
В Австралии бушуют масштабные лесные пожары 03 февраля 2021
Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы 05 февраля 2021
Пожар в Первомайске: появилось видео изнутри "Эпицентра" 02 февраля 2021
Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода 06 февраля 2021
Пожар в "Эпицентре": информация о сообщнике пока не подтверждается 02 февраля 2021
Во Флориде при попытке провести обыск убили двух агентов ФБР, нескольких ранили 02 февраля 2021
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка 04 февраля 2021
Авария на крупнейшей ТЭС Украины: появилось видео 03 февраля 2021
Пожар в "Эпицентре" Первомайска: поджигателей было двое 02 февраля 2021

На данный момент ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными материалами.

"В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов", - гласит сообщение.

В патрульной полиции напомнили, что синоптики прогнозируют метели и значительный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье - снег с дождем, гололед.

"8 и 9 февраля непогода только наберет обороты. Значительный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области", - отметили в ведомстве.

Напомним, Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за прихода сильных морозов в Украину дала поручение развернуть пункты обогрева в регионах. В стране сейчас развернули почти 5 тысяч таких пунктов.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ожидаются сильные снегопады, гололед и морозы до -24 градусов.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды во всех областях Украины на 7 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полициятранспортПогода
Читайте также
Снегопады и морозы вернулись. Сегодня погода в Украине ухудшится
Снегопады и морозы до -14: прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды