Погода напомнит о зиме: где сегодня в Украине ожидается самый большой холод

07:00 08.04.2026 Ср
В Украину возвращается зима, однако ненадолго
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 8 апреля (Getty Images)

Сегодня, 8 апреля, погода напомнит о зиме. В части регионов температура опустится до минусовых значений, возможны дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как объясняют синоптики, сегодня неуютную погоду в Украине будет определять тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории.

"На высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений", - сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, 8 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Житомирской областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а также на Закарпатье и северо-востоке возможны заморозки до 0-3 градусов.

Днем воздух прогреется лишь до 4-9 градусов тепла.

В Карпатах прогнозируют небольшой снег, температура в течение суток будет колебаться от 0 до -3 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 8 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит 1-6 градусов тепла, на почве возможны заморозки до 0-3 градусов. Днем ожидается 4-9 градусов тепла.

В Киеве ночью от 1 до 3 градуса тепла, днем - 6-8 градусов тепла.

Напомним, непогода уже ударила по западным областям Украины.

В частности, 6 апреля на Волыни, Ровенщине и Львовщине сильный ветер срывал крыши зданий, среди которых была школа в селе Хиночи. Десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.

Синоптики объясняют, что резкое похолодание вызвано арктическим воздухом, который пришел "на хвосте" скандинавского циклона.

Также РБК-Украина подготовило детальный прогноз до конца недели с погодными картами.

Первые прямые переговоры между США и Ираном пройдут уже на этой неделе, - Axios
