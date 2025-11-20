ua en ru
Погода 20 ноября: где в Украине будет дождливо и какая температура будет

Украина, Четверг 20 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Погода 20 ноября: где в Украине будет дождливо и какая температура будет Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 20 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 20 ноября, на большей части территории Украины сохранится холодная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По прогнозу Диденко, ночью температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, на юге до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, а на крайнем юге воздух прогреется до +14.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, умеренный, местами с порывами.

Осадки в этот день прогнозируют на юге, в центральных областях и на востоке страны. В западных регионах возможен небольшой дождь, тогда как на севере существенных осадков не предвидится.

В Киеве 20 ноября будет сухо. Ветер - порывистый, юго-восточный. Температура ночью составит от 0 до 3 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

Напомним, 18 ноября снегопады накрыли сразу несколько западных областей Украины.

А уже 19 ноября, первый "белый ковер" появился в отдельных районах Одесской области. Снег также зафиксировали в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Между тем синоптик Наталья Диденко предупредила, что по предварительным прогнозам существенное похолодание может прийти в Украину с понедельника, 24 ноября.

Читайте также: какие климатические изменения больше всего беспокоят ученых, что сейчас происходит в Антарктиде, может ли таяние ледников представлять угрозу для Украины и какие последствия глобального потепления мы уже ощущаем.

