Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может "ударить" похолодание
Погода в Украине 15 сентября будет по-осеннему комфортной, хотя местами вероятны дожди. Однако позже уже "просматривается", по предварительным данным, ощутимое похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В каких областях возможны дожди
Эксперт напомнила, что сентябрь "выходит на свою вершину".
"Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе - и ветрено, и с дождем, и с прояснениями и с красивыми облаками", - рассказала Диденко.
Дожди, по ее словам, наиболее вероятны:
- в восточных областях;
- в Сумской области;
- в Полтавской области;
- в Днепропетровской области.
Такая ситуация объясняется, по данным синоптика, "деятельностью восточного циклона".
Небольшие дожди возможны также:
- в западных областях;
- местами - в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
"На остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода", - сообщила метеоролог.
Деятельность восточного циклона 15 сентября (карта: facebook.com/tala.didenko)
Чего ждать от температуры воздуха
Согласно информации Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины 15 сентября будет комфортной.
В течение дня - около +18...+23°С.
Тем временем очаг более свежего воздуха охватит:
- Сумскую область;
- Харьковскую область;
- Полтавскую область;
- Днепропетровскую область;
- Запорожье.
Там в дневные часы предполагается +14...+18°С.
Прогноз погоды по Украине на 15 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
К чему готовиться жителям Киева
В Киеве завтра, 15 сентября, ожидается комфортная температура воздуха.
Днем, по словам Диденко, около +20°С.
Существенные осадки - маловероятны.
"Разве что из облачности возможны несколько капель дождя", - уточнила она.
Какой будет эта неделя и что изменится потом
Диденко рассказала, что в целом текущая неделя в Украине ожидается:
- комфортной (достаточно теплой);
- с относительно небольшим количеством дождей.
Тем временем следующая неделя (с 21 сентября), исходя из предварительных прогнозов, которые еще будут нуждаться в уточнениях, может быть:
- значительно более холодной;
- с большим количеством дождей.
"Поэтому вот эту текущую неделю стоит использовать с максимальным удовольствием и пользой", - посоветовала синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".
Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.