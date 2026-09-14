ua en ru
Пн, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может "ударить" похолодание

13:12 14.09.2026 Пн
2 мин
Середина сентября готовит украинцам очередные погодные сюрпризы
aimg Ирина Костенко
Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может "ударить" похолодание Местами в Украине может быть дождь (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине 15 сентября будет по-осеннему комфортной, хотя местами вероятны дожди. Однако позже уже "просматривается", по предварительным данным, ощутимое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В каких областях возможны дожди

Эксперт напомнила, что сентябрь "выходит на свою вершину".

"Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе - и ветрено, и с дождем, и с прояснениями и с красивыми облаками", - рассказала Диденко.

Дожди, по ее словам, наиболее вероятны:

  • в восточных областях;
  • в Сумской области;
  • в Полтавской области;
  • в Днепропетровской области.

Такая ситуация объясняется, по данным синоптика, "деятельностью восточного циклона".

Небольшие дожди возможны также:

  • в западных областях;
  • местами - в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

"На остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода", - сообщила метеоролог.

Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может &quot;ударить&quot; похолоданиеДеятельность восточного циклона 15 сентября (карта: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от температуры воздуха

Согласно информации Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины 15 сентября будет комфортной.

В течение дня - около +18...+23°С.

Тем временем очаг более свежего воздуха охватит:

  • Сумскую область;
  • Харьковскую область;
  • Полтавскую область;
  • Днепропетровскую область;
  • Запорожье.

Там в дневные часы предполагается +14...+18°С.

Надвигается циклон: где ждать дождей завтра и когда может &quot;ударить&quot; похолоданиеПрогноз погоды по Украине на 15 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться жителям Киева

В Киеве завтра, 15 сентября, ожидается комфортная температура воздуха.

Днем, по словам Диденко, около +20°С.

Существенные осадки - маловероятны.

"Разве что из облачности возможны несколько капель дождя", - уточнила она.

Какой будет эта неделя и что изменится потом

Диденко рассказала, что в целом текущая неделя в Украине ожидается:

  • комфортной (достаточно теплой);
  • с относительно небольшим количеством дождей.

Тем временем следующая неделя (с 21 сентября), исходя из предварительных прогнозов, которые еще будут нуждаться в уточнениях, может быть:

  • значительно более холодной;
  • с большим количеством дождей.

"Поэтому вот эту текущую неделю стоит использовать с максимальным удовольствием и пользой", - посоветовала синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на неделю Погода на день Климатолог Метеоролог Осень
Новости
Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко
Подписал подозрение директору НАБУ и уехал из Украины: все о скандале с генпрокурором Кравченко
Аналитика
Реактивные перехватчики против реактивных дронов: есть ли Украине чем ответить на террор
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Реактивные перехватчики против реактивных дронов: есть ли Украине чем ответить на террор