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У Луїзіані - сильна повінь: сотні сімей постраждали, є загиблі

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США, П'ятниця 21 травня 2021 05:37
У Луїзіані - сильна повінь: сотні сімей постраждали, є загиблі Фото: повінь в Луїзіані (https://twitter.com/Sachinettiyil)
Автор: Наталья Скороход

У штаті США Луїзіана сталася сильна повінь після тривалого дощу і урагану. Влада повідомляє, що від стихії постраждали сотні сімей, 5 людей загинули.

Про це повідомляє NBC News.

За словами губернатора Джона Бел Едвардса, з п'яти смертей чотири були пов'язані з попаданням людей в паводок. Люди потонули у своїх автомобілях, які опинилися під водою. Також повідомляється, що один 76-річний чоловік помер після відключення електроенергії, викликаного ураганом. Його життя залежало від кисневого обладнання.

Також Едвардс, повідомив, що сотні будинків, в основному в Лейк-Чарльз і Батон-Руж, постраждали від повені.

"Близько 400 сімей постраждали від повені в Лейк-Чарльз і близько 300 - в Батон-Руж, але це число змінюється щогодини", - сказав Едвардс.

На додаток, синоптики повідомляють, що очікується більше дощу. За даними Національної метеорологічної служби, до п'ятниці в районі озера Чарльз може впасти ще два-три дюйми.

"Але в деяких областях може бути більше - від 6 до 10 дюймів", - сказав метеоролог з офісу метеорологічної служби в Лейк-Чарльзі Дональд Джонс.

Нагадаємо, по Індії пронісся потужний циклон. Він приніс повалені з корінням дерева, розбиті дахи будинків і повінь. В результаті 12 людей загинули.

Раніше повідомлялося, що Мелітополь накрив сильний град. У мережі з'явилося відео стихії.

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