У Луїзіані - сильна повінь: сотні сімей постраждали, є загиблі
У штаті США Луїзіана сталася сильна повінь після тривалого дощу і урагану. Влада повідомляє, що від стихії постраждали сотні сімей, 5 людей загинули.
Про це повідомляє NBC News.
За словами губернатора Джона Бел Едвардса, з п'яти смертей чотири були пов'язані з попаданням людей в паводок. Люди потонули у своїх автомобілях, які опинилися під водою. Також повідомляється, що один 76-річний чоловік помер після відключення електроенергії, викликаного ураганом. Його життя залежало від кисневого обладнання.
Також Едвардс, повідомив, що сотні будинків, в основному в Лейк-Чарльз і Батон-Руж, постраждали від повені.
"Близько 400 сімей постраждали від повені в Лейк-Чарльз і близько 300 - в Батон-Руж, але це число змінюється щогодини", - сказав Едвардс.
На додаток, синоптики повідомляють, що очікується більше дощу. За даними Національної метеорологічної служби, до п'ятниці в районі озера Чарльз може впасти ще два-три дюйми.
"Але в деяких областях може бути більше - від 6 до 10 дюймів", - сказав метеоролог з офісу метеорологічної служби в Лейк-Чарльзі Дональд Джонс.
Нагадаємо, по Індії пронісся потужний циклон. Він приніс повалені з корінням дерева, розбиті дахи будинків і повінь. В результаті 12 людей загинули.
Раніше повідомлялося, що Мелітополь накрив сильний град. У мережі з'явилося відео стихії.