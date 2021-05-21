У Луїзіані - сильна повінь: сотні сімей постраждали, є загиблі

У штаті США Луїзіана сталася сильна повінь після тривалого дощу і урагану. Влада повідомляє, що від стихії постраждали сотні сімей, 5 людей загинули.

За словами губернатора Джона Бел Едвардса, з п'яти смертей чотири були пов'язані з попаданням людей в паводок. Люди потонули у своїх автомобілях, які опинилися під водою. Також повідомляється, що один 76-річний чоловік помер після відключення електроенергії, викликаного ураганом. Його життя залежало від кисневого обладнання.

Також Едвардс, повідомив, що сотні будинків, в основному в Лейк-Чарльз і Батон-Руж, постраждали від повені.

"Близько 400 сімей постраждали від повені в Лейк-Чарльз і близько 300 - в Батон-Руж, але це число змінюється щогодини", - сказав Едвардс.

На додаток, синоптики повідомляють, що очікується більше дощу. За даними Національної метеорологічної служби, до п'ятниці в районі озера Чарльз може впасти ще два-три дюйми.