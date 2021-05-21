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На північному заході Китаю стався потужний землетрус

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П'ятниця 21 травня 2021 21:59
На північному заході Китаю стався потужний землетрус Фото: на північному заході Китаю стався потужний землетрус (flickr.com/matthileo)
Автор: РБК-Україна

На північному заході Китаю в провінції Цинхай стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,4 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє сейсмологічний центр Китаю.

За його даними, землетрус стався в ніч на суботу, о 02:04 за місцевим часом (п'ятниця, 21: 04по київському часу, ред.). Підземний поштовх був зафіксований біля повіту Мадо в Голог-Тибетському автономному окрузі.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км.

Нагадаємо, в березні цього року в окрузі Байчен в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю стався землетрус, в результаті якого три людини загинули, а також 65 будинків були пошкоджені.

Крім того, в Японії стався землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. У префектурі Міягі сила землетрусу склала 7 балів. Була оголошена загроза цунамі.

Пізніше стало відомо, що від підземних поштовхів постраждали семеро людей.

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