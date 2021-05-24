ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Китаї під час марафону вирувала стихія: учасників евакуювали, є загиблі

Новость на русском →
Китай, Понеділок 24 травня 2021 00:17
У Китаї під час марафону вирувала стихія: учасників евакуювали, є загиблі Фото: рятувальники евакуювали учасників марафону в Китаї (twitter.com/Mundo_News)
Автор: Наталья Скороход

На північному заході Китаю стихія обрушилася на провінцію Ганьсу, де проходив ультрамарафон. В результаті учасників довелося евакуювати, 21 людина загинула через негоду.

Про це повідомляє Reuters.

Забіг на 100 км почався в суботу в мальовничій місцевості на закруті жовтої річки, відомої своїми стрімкими скелями і кам'яними колонами. Маршрут пролягає через каньйони і пагорби на посушливому плато на висоті понад 1000 метрів.

Гонка почалася о 9:00 ранку. Учасники були одягнені у футболки та шорти. Близько полудня на гірську ділянку гонки обрушився град, крижаний дощ і урагани, які призвели до різкого падіння температури до 6 градусів.

За повідомленнями державних ЗМІ, була розпочата масштабна рятувальна операція, в яку було відправлено понад 1200 рятувальників. Рятувати учасників забігу також допомагали тепловізійні дрони, радар-детектори та обладнання для знесення будинків.

Зсув, що послідував через сувору погоду, також ускладнив рятувальні роботи, заявили офіційні особи з Байіня, розташованого приблизно в 1000 км на захід від столиці Китаю Пекіна.

Всього в гонці взяли участь 172 людини. До неділі 151 учасник був визнаний неушкодженим. Останній зниклий бігун був знайдений мертвим о 9:30 ранку в неділю. В результаті число загиблих від негоди досягло 21.

Учасники забігу говорять, що вітер був настільки сильним, що їх теплові ковдри розірвало на шматки. Багато бігунів страждали від переохолодження і заблукали через сильний вітер і проливний дощ.

Неприємним є і те, що синоптики прогнозували погіршення погоди - сильні вітри, дощ, різке зниження температури. За даними китайського метеорологічного управління така погода повинна була зберігатися до неділі.

Тому випадок викликав обурення громадськості в китайських соціальних мережах. Люди незадоволені відсутністю планування на випадок непередбачених обставин.

На брифінгу чиновники Baiyin вибачилися перед громадськістю і сказали, що вони засмучені трагічною смертю бігунів.

Уряд провінції Ганьсу створив слідчу групу для подальшого розслідування причин смерті.

Нагадаємо, у Китаї стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,4 за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що у США сталася сильна повінь, в результаті якого загинули люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі стихийное бедствие
NEWS
Затримання засновника Nexta в Мінську: реакція світових лідерів
Затримання засновника Nexta в Мінську: реакція світових лідерів
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя