RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Плохие дороги "ударят" по карманам водителей? Как логистика формирует цену на бензин

Фото: что будет с ценами на бензин из-за разбитых дорог зимой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за плохого состояния дорог в Украине стоимость топлива на автозаправках может вырасти примерно на 1%. Перевозчики вынуждены тратить значительно больше денег на ремонт разбитых бензовозов, что в конечном итоге сказывается на конечных ценах для водителей.

О том, как состояние дорог влияет на ценники и от чего еще зависит цена на топливо, РБК-Украина расспросило аналитика Андрея Шевчишина.

Читайте также: Ждать ли скачка цен из-за блэкаутов: в НБУ дали прогноз для украинцев

Главное:

  • Ямы бьют по ценам: из-за разбитых дорог и более дорогого ремонта бензовозов литр топлива на АЗС может подорожать примерно на 60 копеек.
  • Что еще давит на рынок: стоимость также подогревают мировые цены на нефть и старт весенней посевной.
  • Тотального подорожания не будет: снижение курса евро компенсирует расходы, поэтому цены останутся просто "стабильно высокими", без резких скачков.
  • Когда починят трассы: ямочный ремонт критических участков (Одесская трасса, Киев-Чоп) начнут, как только стабильно потеплеет до +5…+10°C.

Как выбоины бьют по стоимости топлива

По словам Шевчишина, логистика составляет в среднем 5% от цены топлива на АЗС. Около трети этих логистических расходов приходится на амортизацию и ремонт транспорта (это примерно 1,5% в общей стоимости литра).

Поскольку из-за разбитых дорог расходы компаний на ремонт бензовозов могут подскочить на 60%, эта доля вырастет до 2,4%. В итоге плохие дороги добавляют к цене на стелах от 0,5% до 1%, пояснил эксперт.

Логистика входит в конечную стоимость цен на топливо (Инфографика РБК-Украина)

"Однако мы понимаем, что кто-то захочет перекладывать это на розничных покупателей, а кто-то возьмет эти расходы на себя в опте. Как-то будут решать совместно этот вопрос", - добавил он.

Учитывая цены на топливо по состоянию на 20 февраля, рост может составить около 60 копеек.

Что еще давит на цены на АЗС

Состояние автодорог - не единственная причина возможного подорожания, отметил Шевчишин. Мировые цены на нефть идут вверх из-за напряженности вокруг Ирана и логистических сложностей в Европе. Только за последнюю неделю это добавило около 50 копеек к стоимости литра.

На стоимость топлива влияют ряд факторов (Инфографика РБК-Украина)

Кроме того, приближается весенняя посевная: аграрии активно увеличивают спрос на топливо, что позволяет продавцам держать оптовые цены на высоком уровне, отметил эксперт.

В то же время ситуацию для украинцев несколько смягчает снижение курса евро, от которого зависит размер топливного акциза.

"То есть все факторы скомпенсируются, вот, и цены останутся стабильно высокими", - резюмировал Шевчишин.

Почему дороги резко испортились и когда их отремонтируют

Как объяснял глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, асфальт разрушается из-за исчерпанного срока эксплуатации и зимней непогоды. В старые трещины попадает вода, которая во время температурных перепадов и замерзания расширяется, буквально разрывая покрытие изнутри.

Наиболее проблемными сейчас являются несколько участков на Одесской трассе и трассе М-06 (Киев-Чоп) в Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

В правительстве уже готовятся к восстановлению дорог. Премьер Юлия Свириденко поручила профильному министерству и Госагентству восстановления срочно подготовиться к ямочному ремонту стратегических маршрутов. Работы начнут, как только позволят погодные условия.

"Для качественной укладки асфальта нужна температура не менее +5...+10 градусов в течение недели-двух. Работы в холодную погоду значительно медленнее и дороже", - отмечал Сухомлин.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗСЦены на бензин