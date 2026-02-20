Плохие дороги "ударят" по карманам водителей? Как логистика формирует цену на бензин

Из-за плохого состояния дорог в Украине стоимость топлива на автозаправках может вырасти примерно на 1%. Перевозчики вынуждены тратить значительно больше денег на ремонт разбитых бензовозов, что в конечном итоге сказывается на конечных ценах для водителей.
О том, как состояние дорог влияет на ценники и от чего еще зависит цена на топливо, РБК-Украина расспросило аналитика Андрея Шевчишина.
Главное:
По словам Шевчишина, логистика составляет в среднем 5% от цены топлива на АЗС. Около трети этих логистических расходов приходится на амортизацию и ремонт транспорта (это примерно 1,5% в общей стоимости литра).
Поскольку из-за разбитых дорог расходы компаний на ремонт бензовозов могут подскочить на 60%, эта доля вырастет до 2,4%. В итоге плохие дороги добавляют к цене на стелах от 0,5% до 1%, пояснил эксперт.
Логистика входит в конечную стоимость цен на топливо (Инфографика РБК-Украина)
"Однако мы понимаем, что кто-то захочет перекладывать это на розничных покупателей, а кто-то возьмет эти расходы на себя в опте. Как-то будут решать совместно этот вопрос", - добавил он.
Учитывая цены на топливо по состоянию на 20 февраля, рост может составить около 60 копеек.
Состояние автодорог - не единственная причина возможного подорожания, отметил Шевчишин. Мировые цены на нефть идут вверх из-за напряженности вокруг Ирана и логистических сложностей в Европе. Только за последнюю неделю это добавило около 50 копеек к стоимости литра.
На стоимость топлива влияют ряд факторов (Инфографика РБК-Украина)
Кроме того, приближается весенняя посевная: аграрии активно увеличивают спрос на топливо, что позволяет продавцам держать оптовые цены на высоком уровне, отметил эксперт.
В то же время ситуацию для украинцев несколько смягчает снижение курса евро, от которого зависит размер топливного акциза.
"То есть все факторы скомпенсируются, вот, и цены останутся стабильно высокими", - резюмировал Шевчишин.
Как объяснял глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, асфальт разрушается из-за исчерпанного срока эксплуатации и зимней непогоды. В старые трещины попадает вода, которая во время температурных перепадов и замерзания расширяется, буквально разрывая покрытие изнутри.
Наиболее проблемными сейчас являются несколько участков на Одесской трассе и трассе М-06 (Киев-Чоп) в Киевской, Житомирской и Ровенской областях.
В правительстве уже готовятся к восстановлению дорог. Премьер Юлия Свириденко поручила профильному министерству и Госагентству восстановления срочно подготовиться к ямочному ремонту стратегических маршрутов. Работы начнут, как только позволят погодные условия.
"Для качественной укладки асфальта нужна температура не менее +5...+10 градусов в течение недели-двух. Работы в холодную погоду значительно медленнее и дороже", - отмечал Сухомлин.