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Плохая новость для пассажиров: какие рейсы УЗ сильно опаздывают из-за непогоды (список)

Некоторые поезда "Укрзализныци" отстают от графика (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые поезда "Укрзализныци" существенно опаздывают из-за ночной непогоды, которая частично приостановила движение по железным дорогам Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Почему некоторые поезда УЗ отстают от графика

В компании рассказали, что в результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение местных поездов, ряд рейсов "Укрзализныци":

  • либо ожидали пересадки украинских пассажиров;
  • либо были задержаны из-за влияния таких поездов.

"Хорошая новость в том, что мы никого не оставили наедине с непогодой и дождались украинских пассажиров в Чопе", - отметили в УЗ.

В то же время есть и плохая новость. Она заключается в том, что "есть серьезные задержки", а с ними - и вынужденные изменения планов пассажиров.

Национальный перевозчик отметил, что из-за этого ему "действительно досадно".

"Сейчас наш контакт-центр раздает бонусные "обнимашки" за все существенные опоздания, а диспетчеры и собственно локомотивные бригады делают все, чтобы наверстать время", - добавили в компании.

Какие именно рейсы "Укрзализныци" задерживаются

Согласно информации УЗ, по состоянию на 10:45 вторника, 8 июля, задерживаются такие поезда:

  • №749/750 "Вена - Киев" (+8:20);
  • №27/28 "Чоп - Киев" (+7:25);
  • №749/750 "Киев - Вена" (+4:25);
  • №81/82 "Чоп - Киев" (+2:06);
  • №9/10 "Будапешт - Киев" (+1:14);
  • №95/96 "Рахов - Киев" (+0:41).

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о вероятных изменениях в графиках движения некоторых пассажирских поездов из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.

Тем временем мы рассказывали о последствиях непогоды, которая накрыла запад Украины.

Читайте также, как "поймать" билет на поезд "Укрзализныци" в течение летнего сезона отпусков, чтобы не упустить собственный отдых или встречу с разными.

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