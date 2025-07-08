Плохая новость для пассажиров: какие рейсы УЗ сильно опаздывают из-за непогоды (список)

Некоторые поезда "Укрзализныци" существенно опаздывают из-за ночной непогоды, которая частично приостановила движение по железным дорогам Венгрии и Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В компании рассказали, что в результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение местных поездов, ряд рейсов "Укрзализныци":
"Хорошая новость в том, что мы никого не оставили наедине с непогодой и дождались украинских пассажиров в Чопе", - отметили в УЗ.
В то же время есть и плохая новость. Она заключается в том, что "есть серьезные задержки", а с ними - и вынужденные изменения планов пассажиров.
Национальный перевозчик отметил, что из-за этого ему "действительно досадно".
"Сейчас наш контакт-центр раздает бонусные "обнимашки" за все существенные опоздания, а диспетчеры и собственно локомотивные бригады делают все, чтобы наверстать время", - добавили в компании.
Согласно информации УЗ, по состоянию на 10:45 вторника, 8 июля, задерживаются такие поезда:
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о вероятных изменениях в графиках движения некоторых пассажирских поездов из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.
Тем временем мы рассказывали о последствиях непогоды, которая накрыла запад Украины.
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