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Потяги в Україні все ще затримуються: УЗ оновила список

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 12:39
Потяги в Україні все ще затримуються: УЗ оновила список Фото: потяги в Україні все ще затримуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні досі запізнюються низка потягів через несприятливі погодні умови. Затримка складає від 40 хвилин до понад 2 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як інформує перевізник, станом на 10:30 затримуються такі потяги:

  • №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 15 хвилин);
  • №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години);
  • №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години);
  • №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години);
  • №14 Солотвино-Київ (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
  • №149 Полтава-Ворохта (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №7 Київ-Чернівці (затримка склала 1 годину 10 хвилин);
  • №26 Одеса-Рахів (затримка склала 50 хвилин);
  • №110 Львів-Херсон (затримка склала 40 хвилин).

Нагадаємо, потяг, що прямує з Відня до Києва запізнюється вже на 8 годин.

Додамо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.

Зазначимо, що сьогодні більшу частину України накриють дощі.

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