Потяги в Україні все ще затримуються: УЗ оновила список
Фото: потяги в Україні все ще затримуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні досі запізнюються низка потягів через несприятливі погодні умови. Затримка складає від 40 хвилин до понад 2 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Як інформує перевізник, станом на 10:30 затримуються такі потяги:
- №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 15 хвилин);
- №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години);
- №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години);
- №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години);
- №14 Солотвино-Київ (затримка склала 1 годину 45 хвилин);
- №149 Полтава-Ворохта (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №7 Київ-Чернівці (затримка склала 1 годину 10 хвилин);
- №26 Одеса-Рахів (затримка склала 50 хвилин);
- №110 Львів-Херсон (затримка склала 40 хвилин).
Нагадаємо, потяг, що прямує з Відня до Києва запізнюється вже на 8 годин.
Додамо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.
Зазначимо, що сьогодні більшу частину України накриють дощі.