Спека і грози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі. Спека збережеться на частині території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода по Україні

Зливи прогнозують у західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

У західних областях температура повітря опуститься до + 23-25 градусів вдень і +17-19 градусів вночі.

Водночас у центральних областях температура повітря втримається на рівні + 29-31 градусів вдень. А вночі опускатиметься до + 19-10 градусів.

У східних і південних областях буде спекотніше. Там повітря прогріється до + 32-36 градусів. Вночі прогнозують + 19-22 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні очікується дощ з грозою. Однак спека збережеться - повітря прогріється до + 29-31 градуса.

Вночі показники термометрів опустяться до + 19-21 градусів.