Спека і грози: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі. Спека збережеться на частині території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода по Україні
Зливи прогнозують у західних, вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
У західних областях температура повітря опуститься до + 23-25 градусів вдень і +17-19 градусів вночі.
Водночас у центральних областях температура повітря втримається на рівні + 29-31 градусів вдень. А вночі опускатиметься до + 19-10 градусів.
У східних і південних областях буде спекотніше. Там повітря прогріється до + 32-36 градусів. Вночі прогнозують + 19-22 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні очікується дощ з грозою. Однак спека збережеться - повітря прогріється до + 29-31 градуса.
Вночі показники термометрів опустяться до + 19-21 градусів.