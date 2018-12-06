Поїзд зі Львова до Любліна може почати курсувати влітку 2019

Фото: ж/д вокзал Любліна (google.com.maps/Waldemar_S)

Українська та польська сторони розглядають три варіанти маршруту

Влітку 2019 року може почати курсувати поїзд з України в Польщу сполученням Львів-Люблін. Про це сказав міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, інформує РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

За словами Адамчика, польська та українська сторони вже ведуть переговори з цього питання. Новий маршрут планується налагодити вже в 2019 році при оптимістичному сценарії запуск поїзда може відбутися вже у червні.

Для реалізації проекту сторони розглядають три варіанти маршруту. Зокрема, перший з них передбачає пересадку пасажирів з вагонів українського поїзда в польський поїзд. У другому варіанті можуть бути використані вагони з автоматичною зміною ширини колії. Для третього варіанту необхідно побудувати нові залізничні шляхи.

"На нашу думку, перший варіант найбільш вірогідний. І думаю, що цей потяг може бути вже в розкладі з червня 2019 року або пізніше всього - взимку", - зазначив Адамчик.

Міністр інфраструктури україни Володимир Омелян зазначив, що зараз обговорюється розширення географії залізничних пасажирських перевезень між Україною і Польщею.

"Йдеться про відновлення залізничного сполучення на напрямку Нижанковичі-Мальховіце-Перемишль і запуску регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом і Любліном", - сказав він.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 8 грудня 2018 року запускає новий безпересадочний вагон з Києва до польського Вроцлава. Він буде курсувати у складі поїздів № 749/51-52/750 і почне відправлятиметься з Києва з 8 грудня щодня о 14:07 і прибуватиме до Вроцлава на наступний день в 11:25.

Додамо, що "Укрзалізниця" на цьогорічні новорічні свята збирається призначити мінімум 30 додаткових поїздів.