Поезд из Львова в Люблин может начать курсировать летом 2019

Фото: ж/д вокзал Люблина (google.com.maps/Waldemar_S)

Украинская и польская стороны рассматривают три варианта маршрута

Летом 2019 года может начать курсировать поезд из Украины в Польшу сообщением Львов-Люблин. Об этом сказал министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, информирует РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

По словам Адамчика, польская и укринская стороны уже ведут переговоры по этому вопросу. Новый маршрут планируется наладить уже в 2019 году и при оптимистичном сценарии запуск поезда может состояться уже в июне.

Для реализации проекта стороны рассматривают три варианта маршрута. В частности, первый из них предусматривает пересадку пассажиров из вагонов украинского поезда в польский поезд. Во втором варианте могут быть использованы вагоны с автоматической сменой ширины колеи. Для третьего варианта необходимо построить новые ж/д пути.

"По нашему мнению, первый вариант наиболее возможный. И думаю, что этот поезд может быть уже в расписании с июня 2019 года или позже всего - зимой", - отметил Адамчик.

Министр инфраструктуры украины Владимир Омелян отметил, что сейчас обсуждается расширение географии железнодорожных пассажирских перевозок между Украиной и Польшей.

"Речь идет о возобновлении ж/д сообщения на направлении Нижанковичи-Мальховице-Перемышль и запуске регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином", - сказал он.

Напомним, "Укрзализныця" с 8 декабря 2018 года запускает новый беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав. Он будет курсировать в составе поездов № 749/51-52/750 и начнет отправляться из Киева с 8 декабря ежедневно в 14:07 и прибывать во Вроцлава на следующий день в 11:25.

Добавим, что "Укрзализныця" на нынешние новогодние праздники собирается назначить минимум 30 дополнительных поездов.