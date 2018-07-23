Маршрут потяга "чотирьох столиць" можуть продовжити до Львова

Новини Інфраструктура 23.07.2018 - 13:37
Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Напрацювання можливості продовження потяга "чотирьох столиць" до Львова розпочнуться після його запуску

 

Маршрут потяга "чотирьох столиць" (Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига) можуть продовжити до Львова. З відповідної ініціативою виступатиме Львівська облдержадміністрація, повідомляє місцеве видання "Вголос".

Так, за даними видання, в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Роман Кокотайло сьогодні, 23 липня, повідомив, що в ОДА розглядають можливість продовження маршруту потяга "чотирьох столиць".

За словами чиновника, напрацювання можливості продовження потяга до Львова розпочнуться після його запуску.

"Сподіваємось, він запрацює належним чином і ми зможемо продовжити реалізацію цього експерименту саме до міста Львова", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поїзд "чотирьох столиць" (Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига) запустять з 28 вересня 2018 року. 

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Теги:  Львів,  поезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС