Поїзд "чотирьох столиць" запустять з 28 вересня, - МІУ

Раніше у МІУ заявляли, що квиток на поїзд Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ коштуватиме 59 євро

Поїзд "чотирьох столиць" (Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига) запустять з 28 вересня 2018 року. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє прес-служба відомства.

Так, Омелян сьогодні, 17 липня, взяв участь у засідання Міжурядової українсько-литовської комісії щодо питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

"Ми маємо потяг чотирьох столиць (Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ), який стартує 28 вересня з Києва. Ми будемо мати пряме авіаційне сполучення між Вільнюсом і Львовом та низку інших перспективних проектів", - заявив Омелян.

Нагадаємо, раніше у МІУ вже анонсували запуск поїзда Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига. Зокрема, заступник глави відомства Юрій Лавренюк повідомляв, що вартість квитка (купе) з Києва до Риги коштуватиме близько 1855 гривень (59 євро).

Зазначимо, в УЗ також анонсували запуск поїзда Мукачево-Будапешт. Такий поїзд може з'явитися вже влітку. Наразі до Будапешту можна дістатися потягом зі Львову, при цьому, Будапешт є проміжною зупинкою, кінцевою ж є Відень.