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УЗ запускає новий регіональний поїзд із Києва: графік та маршрут

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Середа 15 вересня 2021 12:25
УЗ запускає новий регіональний поїзд із Києва: графік та маршрут Фото: УЗ запускає новий регональний поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З 5 жовтня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд №795/796. Він курсуватиме за маршрутом Київ - Гайворон (Кіровоградська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

З Києва похзд вирушатиме по вівторках, п’ятницях та неділях о 14:41, прибуватиме до Гайворона о 00:11.

З Гайворона він курсуватиме з 6 жовтня по понеділках, середах і суботах о 01:10, прибуватиме до Києва о 10:52.

Поїзд проходитиме через станції:

  • Козятин-1,
  • Вінниця,
  • Гуменне,
  • Вороновиця,
  • Фердинандівка,
  • Війтівці,
  • Немирів,
  • Сажки,
  • Кароліна,
  • Самчинці,
  • Семенки,
  • Ситківці,
  • Криштопівка,
  • Гайсин,
  • Зятківці,
  • Антонівка,
  • Дукля,
  • Орлик,
  • Генрихівка,
  • Джулинка,
  • Ставки.
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Укрзалізниця
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