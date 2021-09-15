УЗ запускає новий регіональний поїзд із Києва: графік та маршрут
Фото: УЗ запускає новий регональний поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 5 жовтня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд №795/796. Він курсуватиме за маршрутом Київ - Гайворон (Кіровоградська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
З Києва похзд вирушатиме по вівторках, п’ятницях та неділях о 14:41, прибуватиме до Гайворона о 00:11.
З Гайворона він курсуватиме з 6 жовтня по понеділках, середах і суботах о 01:10, прибуватиме до Києва о 10:52.
Поїзд проходитиме через станції:
- Козятин-1,
- Вінниця,
- Гуменне,
- Вороновиця,
- Фердинандівка,
- Війтівці,
- Немирів,
- Сажки,
- Кароліна,
- Самчинці,
- Семенки,
- Ситківці,
- Криштопівка,
- Гайсин,
- Зятківці,
- Антонівка,
- Дукля,
- Орлик,
- Генрихівка,
- Джулинка,
- Ставки.