Позвонил неожиданно: Трамп среди ночи разбудил журналиста, чтобы дать интервью

Президент США Дональд Трамп разбудил посреди ночи американского корреспондента издания BBC Гэри О'Донохью, чтобы дать ему интервью. Корреспондент хотел поговорить с президентом, поскольку это была годовщина покушения на тогда еще кандидата в президенты США, но Трамп значительно опоздал со звонком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание BBC .

"Признаюсь честно: до момента, когда раздался звонок из Белого дома, я спал. В воскресенье вечером (13 июля, - ред.) мне сообщили, что до звонка остались считанные минуты, и мы с коллегами приготовились к записи, но никто не позвонил", - рассказал О'Донохью.

По словам журналиста, в конце концов он заснул, однако внезапно ему позвонили. На том конце оказалась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая заявила, что Трамп ожидает разговора. О'Донохью смог переговорить с президентом США на несколько тем, в частности относительно российского диктатора Владимира Путина и НАТО.

"Я разочарован"

"Честно говоря, я вообще почти никому не доверяю", - сказал Трамп в ответ на вопрос, доверяет ли он Путину.

Журналист отмечает, что Трамп выразил глубокое разочарование Путиным. Ранее он пригрозил Кремлю санкциями.

Трамп обещал прекратить войну сразу же после избрания президентом. Но реальность оказалась значительно сложнее - похоже, это озадачило американского президента.

"Четыре раза я был уверен, что мы обо всем договорились - а потом возвращался домой и видел, что в Киеве снова обстреляли какой-то дом престарелых или что-то вроде этого. Я говорю: "Что это, черт возьми, вообще было?", - сказал он.

При этом президент США не стал сжигать все мосты между ним и российским диктатором. Он добавил, что "не поставил крест" на попытках договориться с Кремлем о прекращении войны.

"Я разочарован, но я еще не поставил на нем крест. Но разочарован", - резюмировал Трамп.

О НАТО и Кире Стармере

Трамп уверен, что ему удалось значительно изменить НАТО и отказался от своих предыдущих слов о том, что "НАТО уже устарело". В частности президент США рад, что он наконец заставил членов Альянса тратить 5% от ВВП на оборонные нужды.

Встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прошла очень хорошо. Один из главных моментов - теперь США начнут продавать оружие странам НАТО, которое потом попадет в Украину и усилит ее возможности защищаться от России.

"Это было очень несправедливо, потому что Соединенные Штаты платили почти 100%, но теперь там сами платят по счетам - и думаю, так значительно лучше... Мы очень изменили НАТО", - сказал он.

Также Трамп неожиданно отметил, что очень уважает британского премьер-министра Кира Стармера. Также президент США спокойно воспринимает тот факт, что любовью в Британии американский лидер не пользуется.

"Ваш премьер-министр мне очень нравится, хоть он и либерал", - сказал он журналисту.