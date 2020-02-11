Підпал автівки журналістки у Львові: підозрюваному обрали запобіжний захід

Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

Підозрюваного арештували з правом внести заставу

Другому фігуранту у справі про підпал автомобіля львівської журналістки, якого вважають замовником, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 424 400 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря прокуратури Львівської області Юлії Шевченко у Facebook.

У цій справі повідомлення про підозри оголосили замовнику та пособнику/підбурювачу підпалу автомобіля марки Mitsubishi Colt львівської кореспондентки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Правоохоронці підозрюють 48-річного раніше судимого львів’янина, відомого у кримінальному світі за контрабандні схеми та розкрадання палива з Львівської залізниці.

Наступною ланкою вчинення злочину імовірно став 43-річний майор Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який у змові із ініціатором, підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану "роботу". Йому заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

Обом фігурантам попередньо інкриміновано ч.2 ст.347-1 КК України - умисне знищення або пошкодження майна журналіста.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові підпалили автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

На сьогодні у цій справі проходить 19-річний студент, якого відпустили під домашній арешт. Слідство підозрює, що він є виконавцем. Також відомо, що він є громадянином Молдови.