Підпал будинку Гонтаревої розслідуватиме СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишнього голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Баканов зазначив, що СБУ надасть всебічну підтримку в розслідуванні підпалу.

"Служба безпеки України в межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку в розслідуванні підпалу колег з правоохоронних органів", - зазначив глава СБУ.

Нагадаємо, в Гореничах під Києвом згорів будинок Гонтаревої. За її словами, в огорожу кинули пляшку із запальною сумішшю. Проте, за даними поліції, будинок підпалили, найімовірніше, з допомогою запальною ракети.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами спікера Нацполиции Миколи Жуковича, швидше за все, будинок Гонтаревої підпалили за допомогою коктейлю Молотова, а запальною ракетою.

На інцидент вже відреагували президент Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також представництво Євросоюзу. У представництві ЄС заявили, що підпал будинку Гонтаревої є неприйнятним, і очікують від правоохоронних органів України розслідування і притягнення винних до відповідальності.