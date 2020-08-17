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Під Києвом вночі спалили автомобіль програми "Схеми"

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 06:55
Під Києвом вночі спалили автомобіль програми "Схеми"
Фото: невідомі спалили авто (facebook.com/mixailotkach)
Автор: Артур Родивилов

Журналісти пов'язують підпал з професійною діяльністю

Вночі в Броварах Київської області підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях". Інцидент стався біля будинку водія.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач.

За його словами, останній матеріал з цією машиною знімали для випуску програми про перших осіб держави, які порушують ПДР.

"Під час знімання і в самому матеріалі я неодноразово підкреслював, що за нашим авто і за нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало у будинку, де мешкає водій. Прослуховування, підпал авто, що далі?", - написав Ткач.

Як повідомила у Facebook автор програми Наталя Седлецька, зараз на місці працює поліція.

Нагадаємо, раніше Ткач заявив, що виявив у свій квартирі ознаки пристрою, що прослуховує. За його словами, протягом декількох тижнів він неодноразово отримував попередження, що його журналістська діяльність дратує чиновників.

Пізніше поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу, проте заявила, що "прослуховування" в будинку не знайшли.

У списку розслідувань журналіста - порушення ПДР чиновниками, переїзд президента Володимира Зеленського у державну резиденцію, закордонні польоти українських олігархів в умовах "закритого неба" та інші.

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