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Поліція відкрила справу через підпал автомобіля програми "Схеми"

Бровари, Понеділок 17 серпня 2020 09:50
Поліція відкрила справу через підпал автомобіля програми "Схеми"
Фото: невідомі спалили авто "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: Игорь Литвиненко

Справу відкрито за фактом умисного знищення автомобіля

Поліція Київської області розпочала кримінальну справу за фактом підпалу автомобіля працівника програми "Схеми". Справу кваліфіковано як умисне знищення.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Як зазначили правоохоронці, в зв'язку з інцидентом призначені експертизи. Крім цього, в результаті підпалу також пошкодження отримала машина, що була припаркована поряд.

"Під час проведення першочергових слідчих дій поліція відібрала зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин спалаху авто", - повідомили в поліції.

Санкції статті передбачають позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

"Зусилля поліції спрямовані на встановлення камер відеоспостереження і причин загоряння автомобіля", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, вночі у Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми журналістів-розслідувачів "Схеми: корупція в деталях". При цьому самі журналісти заявили, що стежили за автомобілем.

До цього журналіст "Схем" Михайло Ткач заявив, що виявив у своїй квартирі ознаки прослуховуючого пристрою, а також неодноразово отримував попередження, що його журналістська діяльність дратує чиновників.

Тоді поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу, проте заявила, що "прослушки" в будинку не було.

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