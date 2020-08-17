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Поліція шукає винуватця: Аваков відреагував на підпал автомобіля "Схем"

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 14:41
Поліція шукає винуватця: Аваков відреагував на підпал автомобіля "Схем"
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліція проводить оперативно-розшукову роботу

Співробітники правоохоронних органів вживають необхідні дії для розслідування підпалу редакційного автомобіля програми "Схеми". Зараз поліція проводить оперативно-розшукову роботу по встановленню обставин і винних.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба Офісу президента.

"За його словами, поліція проводить оперативно-розшукову роботу по встановленню обставин і винних в підпалі автомобіля програми "Схеми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Броварах підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми"; журналіст Михайло Ткач заявив, що за цим авто вели спостереження співробітники УДО.

Пізніше поліція відкрила справу за статтею умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

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Новини України підпалавтомобилиАрсен Аваковсхемы
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