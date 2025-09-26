Двойная цена здоровья: Трамп вводит 100% тариф на лекарства из-за рубежа

Ограничения вступят в силу уже 1 октября 2025 года, если фармацевтические компании не начнут строительство производственных мощностей в Соединенных Штатах.

Как уточнил Трамп в соцсетях, тарифы не будут распространяться на те фармизделия, для которых уже построено или ведется строительство производственных предприятий на территории США. Таким образом, Белый дом хочет заставить транснациональные корпорации переносить производство лекарств из Европы и Азии в Америку.

Новое решение стало частью более широкой тарифной кампании. Так, со следующей недели США вводят 25% пошлину на импорт тяжелых грузовиков, 50% - на кухонные шкафы и мебель для ванных комнат, а также 30% - на мягкую мебель. Эксперты отмечают, что речь идет о резком расширении тарифного давления, которое Трамп начал сразу после возвращения в Белый дом.

Реакция рынков: новость о тарифах вызвала падение азиатских бирж и особенно сильно ударила по акциям фармацевтических компаний в Японии, Австралии и Южной Корее.

Кто под ударом

Производители лекарств, которые до сих пор не перенесли производство в США. Например, действующие вещества для препаратов Ozempic и Wegovy (Novo Nordisk) изготавливают в Дании, а важные этапы производства препарата Mounjaro (Eli Lilly) - в Ирландии.

Johnson & Johnson производит иммунный препарат Stelara в Швейцарии, а противораковый Darzalex - в Дании.

Bristol-Myers Squibb производит Opdivo преимущественно в Ирландии и Швейцарии.

Novartis поставляет Cosentyx и Entresto из Швейцарии.

Таким компаниям придется доказывать, что они реально строят заводы в США, иначе их лекарства могут сразу подорожать вдвое.

Кто в безопасности

Многие фармгиганты последние месяцы активно инвестируют в производство в США. Так, Novo Nordisk уже строит завод в Северной Каролине, а Eli Lilly объявила о создании четырех производственных площадок.

Юридический механизм

Трамп использует статью 232 Закона о расширении торговли, которая позволяет вводить тарифы без решения Конгресса, если импорт признан угрозой для нацбезопасности. Ранее этот инструмент применялся в отношении стали, алюминия и автомобилей.

Ожидается, что в ближайшие недели США введут дополнительные пошлины на импорт полупроводников, критических минералов, робототехники и медицинского оборудования.

В апреле Минторг США начал расследование относительно зависимости от импортных лекарств и их компонентов, которое может стать основой для еще более широких ограничений.

Фармацевтические компании уже получили ультиматум: до конца сентября они должны добровольно снизить цены для правительства США до уровня, соответствующего самым низким международным показателям.

Аналитики отмечают, что большинство глобальных корпораций уже имеют часть производства в США, поэтому влияние новых тарифов может быть "от размытого до минимального". В то же время под удар могут попасть ключевые препараты, которые производятся исключительно за рубежом.