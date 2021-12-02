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У підвалі житлового будинку Харкова виявили снаряд часів Другої світової війни

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Харків, Четвер 02 грудня 2021 18:03
У підвалі житлового будинку Харкова виявили снаряд часів Другої світової війни Фото: у житловому будинку Харкова виявили снаряд часів Другої світової війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харкові в підвалі житлового будинку по Московському проспекту виявили 152-мм снаряд часів Другої світової війни. Співробітники ДСНС витягли боєприпас і вивезли його на знищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

За даними правоохоронців, боєприпас виявили під час прибирання підвалу житлового будинку. На місце виїхали представники поліції та співробітники регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ході огляду предмета було встановлено, що це снаряд часів Другої світової війни калібру 152 мм. Фахівці витягли боєприпас і вивезли його для знищення.

Нагадаємо, на початку листопада в Одеській області знайшли близько 400 снарядів часів Другої світової війни.

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