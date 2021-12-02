В подвале жилого дома Харькова обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

В Харькове в подвале жилого дома по Московскому проспекту обнаружили 152-мм снаряд времен Второй мировой войны. Сотрудники ГСЧС извлекли боеприпас и вывезли его на уничтожение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

По данным правоохранителей, боеприпас обнаружили во время уборки подвала жилого дома. На место выехали представители полиции и сотрудники регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ходе осмотра предмета было установлено, что это снаряд времен Второй мировой войны калибра 152 мм. Специалисты извлекли боеприпас и вывезли его для уничтожения.