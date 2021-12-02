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В подвале жилого дома Харькова обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

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Харьков, Четверг 02 декабря 2021 18:03
В подвале жилого дома Харькова обнаружили снаряд времен Второй мировой войны Фото: в жилом доме Харькова обнаружили снаряд времен Второй мировой войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове в подвале жилого дома по Московскому проспекту обнаружили 152-мм снаряд времен Второй мировой войны. Сотрудники ГСЧС извлекли боеприпас и вывезли его на уничтожение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным правоохранителей, боеприпас обнаружили во время уборки подвала жилого дома. На место выехали представители полиции и сотрудники регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ходе осмотра предмета было установлено, что это снаряд времен Второй мировой войны калибра 152 мм. Специалисты извлекли боеприпас и вывезли его для уничтожения.

Напомним, в начале ноября в Одесской области нашли около 400 снарядов времен Второй мировой войны.

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Министерство внутренних дел Украины Харьков ГСЧС
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