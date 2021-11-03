ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Одеській області знайшли майже 400 снарядів часів Другої світової війни

Новость на русском →
Одеса, Середа 03 листопада 2021 17:32
В Одеській області знайшли майже 400 снарядів часів Другої світової війни Фото: в Одеській області виявили майже 400 снарядів часів Другої світової війни (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Біля міста Ізмаїл (Одеської області) при проведенні земляних робіт виявили арсенал артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС завтра продовжать обстежувати прилеглу територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Відзначається, що в ході земляних робіт під Ізмаїлом були виявлені підозрілі предмети. Мешканці викликали представників ДСНС.

При обстеженні території піротехніки ДСНС знайшли 380 артилерійських снарядів калібром 75 мм часів Другої світової війни. Рятувальники продовжать пошук вибухонебезпечних предметів завтра, 4 листопада.

В Одеській області знайшли майже 400 снарядів часів Другої світової війни

Фото: в Одеській області виявили 380 снарядів часів Другої світової війни (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторая мировая война Одеса
NEWS
Катастрофа Ан-12 в Росії. На борту літака були двоє українців, - МЗС
Катастрофа Ан-12 в Росії. На борту літака були двоє українців, - МЗС
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти