Україна посилила заходи у "Борисполі" через коронавірус з Китаю

Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Медики опитують і перевіряють пасажирів з Китаю на предмет захворювання

Виконуючий обов'язки Генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавірус з Китаю. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, однак є з іншими містами Китаю.

"На сьогодні прямого авіасполучення з Уханем немає, але є з Китаєм. Сьогодні прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України було проведено прийом цього літака", - заявив він.

При цьому він додав, що члени екіпажу і співробітники Лабораторного центру проводять опитування та перевірку наявності звернень або поганого самопочуття у пасажирів літака.

"Не впроваджуються додаткові засоби спостереження за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. Таким чином, кожен день санітарні підрозділи будуть зустрічати літаки, які прибувають з Китаю", - зазначив він.

Також Кузін заявив, що проводиться перевірка у виробах медичного призначення у разі потрапляння вірусу в Україну.

"Проводиться швидка оцінка потреби у виробах медичного призначення, а також витратних матеріалів у разі потрапляння вірусу на територію України, щоб ми змогли перевірити наявні запаси в рамках функціонування лабораторних центрів МОЗ", - повідомив він.

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливості поширення коронавіруса 2019 nCoV нового типу за межами Китайської Народної Республіки.

Крім того, кількість хворих коронавірусом в Китаї зросла до 631 осіб.