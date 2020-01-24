В Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус

Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

За словами Зоряни Скалецької, два випадки підозри на коронавірус не підтвердилися

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус. Про це вона повідомила на засіданні оперативного штабу МОЗу, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, два з трьох випадків не підтвердилися.

"На сьогодні в Україні ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус. З них два не були підтверджені. По ще одному випадку проводиться епідемічне розслідування із залученням провідних епідеміологів. Кожен випадок буде розслідуваний, і донесений до населення", - заявила вона.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки генерального директора ЦГЗ зазначив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавірус з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, однак є з іншими містами Китаю.

Зазначимо, в грудні в китайському місті Ухань було зафіксовано спалах нового вірусу пневмонії. На даний момент жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Всі летальні випадки зафіксовані в місті Ухань. Число хворих вірусом в усьому Китаї перевищило 630 осіб.