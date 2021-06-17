В окупованому Криму введено режим НС через сильні зливи і підтоплення
Сьогодні вночі окупований Крим накрила потужна злива. На півострові введено режим надзвичайної ситуації.
Про це повідомляє crimea-news.
"Влада" Криму оголосила НС міжмуніципального характеру на сході півострова через сильні зливи і підтоплення.
Повідомляється, що в Керчі триває рятувальна операція, за офіційними даними, підтоплено 12 будинків і лікарня, з них евакуйовано 20 осіб.
Знеструмлена центральна частина міста, лікарня №1, повідомила "влада" Керчі.
Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій аварійно відключені в Криму через обриви і підтоплення.
Зазначимо, сьогодні вночі злива затопила вулиці окупованої Керчі.
Нагадаємо, гроза, блискавки та злива накрили Маріуполь сьогодні вночі. Це стало причиною численних підтоплень житлових будинків, залиття квартир і щитових.