В окупованому Криму введено режим НС через сильні зливи і підтоплення

Сьогодні вночі окупований Крим накрила потужна злива. На півострові введено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє crimea-news .

"Влада" Криму оголосила НС міжмуніципального характеру на сході півострова через сильні зливи і підтоплення.

Повідомляється, що в Керчі триває рятувальна операція, за офіційними даними, підтоплено 12 будинків і лікарня, з них евакуйовано 20 осіб.

Знеструмлена центральна частина міста, лікарня №1, повідомила "влада" Керчі.

Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій аварійно відключені в Криму через обриви і підтоплення.