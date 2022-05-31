Підраховано втрати Росії від нафтового ембарго ЄС

Росія може втратити близько 10 мільярдів доларів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Близько двох третин російського імпорту припадає на морські поставки, які потрапляють під обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з оцінкою видання, санкції ЄС обійдуться Росії приблизно в 10 мільярдів доларів на рік, у тому числі через те, що Москві доведеться продавати паливо в Азію зі знижкою, де вже можна зустріти ціни нижче ціни ф'ючерсів на нафту марки Brent.

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до глав держав і урядів країн ЄС, піддав критиці Євросоюз за те, що шостий пакет санкцій проти Росії досі не введений в дію.