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Подсчитаны потери России от нефтяного эмбарго ЕС

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Вторник 31 мая 2022 07:16
Подсчитаны потери России от нефтяного эмбарго ЕС Фото: Россия может потерять до 10 миллиардов долларов из-за нефтяного эмбарго ЕС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия может потерять порядка 10 миллиардов долларов в год из-за эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Около двух третей российского импорта приходится на морские поставки, которые попадают под ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно оценке издания, санкции ЕС обойдутся России примерно в 10 миллиардов долларов в год, в том числе из-за того, что Москве придется продавать топливо в Азию со скидкой, где уже можно встретить цены ниже цены фьючерсов на нефть марки Brent.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.

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