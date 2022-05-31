Подсчитаны потери России от нефтяного эмбарго ЕС

Россия может потерять порядка 10 миллиардов долларов в год из-за эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Около двух третей российского импорта приходится на морские поставки, которые попадают под ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно оценке издания, санкции ЕС обойдутся России примерно в 10 миллиардов долларов в год, в том числе из-за того, что Москве придется продавать топливо в Азию со скидкой, где уже можно встретить цены ниже цены фьючерсов на нефть марки Brent.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.