Зеленський розкритикував ЄС за затримку шостого пакету санкцій проти Росії

Європейський союз досі не ввів шостий пакет санкцій проти Росії. З попереднього пакету пройшло вже 52 дні, і з того моменту російське вторгнення не припинилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Європейської ради.

Зокрема, він нагадав, що п'ятий пакет санкцій був введений ще 8 квітня, і з тих пір пройшло вже 52 дні.

"Тоді станом на 8 квітня російськими окупантами було вбито 169 дітей, а станом на сьогоднішній день - 243 дитини. Тоді було зруйновано 928 навчальних закладів, сьогодні - 1888. Кількість ракетних ударів по Україні вже майже 1600. Росія застосувала майже 2400 ракет, а тоді було близько 1000 ракет. Ось такий прогрес агресії", - зазначив Зеленський.

На його думку, відповідно має бути прогрес і в санкціях, щоб змусити Росію шукати миру з Україною.

"Ніяких компромісів за рахунок нашого суверенітету і територіальної цілісності бути не може. Чому шостого пакету санкцій досі немає? Чому ви залежите від тиску Росії, а не навпаки? Чому Росія досі може заробляти по 1 млрд євро щодня, продаючи енергоресурси? Чому банки країни-терориста все ще працюють з Європою і світовою фінансовою системою? Серйозні питання. І чому на території РФ досі активні російські державні канали? Чому російські чиновники і судді досі не під санкціями?",- додав Зеленський.