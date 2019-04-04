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У Києві на парковці стався вибух, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    04.04.2019 - 08:22
У Києві на парковці стався вибух, є постраждалий
Фото: місце вибуху в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Вибух стався на вулиці Академіка Вільямса

У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, в результаті інциденту постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

Повідомляється, що близько 02:00 надійшло повідомлення про вибух на вулиці Академіка Вільямса на парковці перед супермаркетом. На місце поліцейські виявили пошкоджений автомобіль "Шевроле Еванда", який належить місцевій жительці. За попередньою інформацією, в результаті вибуху одна людина отримала поранення. Потерпілого у важкому стані доправили в лікарню.

Слідчий відділ Голосіївського управління поліції відкрив кримінальні провадження за статтями "замах на вбивство" і "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

 

Фото: місце вибуху в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

У Києві на парковці стався вибух, є постраждалий

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі пролунав потужний вибух під припаркованим автомобілем. Від вибуху машину відкинуло на трамвайну колію. При цьому було пошкоджено дорожнє покриття

Пізніше в поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, вибух стався під асфальтовим покриттям під час перевірки нової газової труби.

 

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