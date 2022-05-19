RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підривна робота та сепаратизм. Україна оголосила підозру "омбудсмену ЛНР"

Фото: "омбудсмен ЛНР" Вікторія Сердюкова (lug-info)
Автор: Сергей Новиков

Українська прокуратура заочно оголосила підозру Вікторії Сердюковій - омбудсмену так званої "Луганської народної республіки". Її підозрюють у сепаратизмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що їй оголосили підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну кордонів, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

За даними слідства, Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду "уповноваженого з прав людини в ЛНР".

"Підозрювана виконує вказівки органу окупаційної влади "ЛНР", надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фейковому "меру" Маріуполя Костянтину Іващенку оголосили підозру у державній зраді. Колишній депутат міської ради від ОПЗЖ погодився очолити окупаційну адміністрацію захопленого міста.

Крім того, у державній зраді підозрюється і його заступник Вікторія Калачова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛНРВійна Росії проти України