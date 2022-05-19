Підривна робота та сепаратизм. Україна оголосила підозру "омбудсмену ЛНР"

Українська прокуратура заочно оголосила підозру Вікторії Сердюковій - омбудсмену так званої "Луганської народної республіки". Її підозрюють у сепаратизмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що їй оголосили підозру у діях, спрямованих на насильницьку зміну кордонів, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
За даними слідства, Сердюкова добровільно погодилася на пропозицію окупантів та зайняла псевдопосаду "уповноваженого з прав людини в ЛНР".
"Підозрювана виконує вказівки органу окупаційної влади "ЛНР", надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фейковому "меру" Маріуполя Костянтину Іващенку оголосили підозру у державній зраді. Колишній депутат міської ради від ОПЗЖ погодився очолити окупаційну адміністрацію захопленого міста.
Крім того, у державній зраді підозрюється і його заступник Вікторія Калачова.
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