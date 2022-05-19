UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подрывная работа и сепаратизм. Украина объявила подозрение "омбудсмену ЛНР"

Фото: "омбудсмен ЛНР" Виктория Сердюкова (lug-info)
Автор: Сергей Новиков

Украинская прокуратура заочно объявила подозрение Виктории Сердюковой - омбудсмену так называемой "Луганской народной республики". Ее подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что ей объявили подозрение в действиях, направленных на насильственное изменение границ, свержение конституционного строя и захвата государственной власти.

По данным следствия, Сердюкова добровольно согласилась на предложение оккупантов и заняла псевдодолжность "уполномоченного по правам человека в ЛНР".

"Подозреваемая выполняет указания органа оккупационных властей "ЛНР", оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что фейковому "мэру" Мариуполя Константину Иващенко объявили подозрение в государственной измене. Бывший депутат городского совета от ОПЗЖ согласился возглавить оккупационную администрацию захваченного города.

Кроме того, в государственной измене подозревается и его заместительница Виктория Калачева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛНРВойна России против Украины