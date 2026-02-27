Хиллари Клинтон дала показания по делу Эпштейна, на очереди - ее супруг: что известно

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, допрос длился несколько часов. По ее словам, она "не имела представления" о преступлениях финансиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Допрос Клинтон

Комитет Палаты представителей США по вопросам надзора в расследовании связей Эпштейна заслушал Клинтон в среду, 25 февраля.

Основное внимание было уделено вопросам, связанным с документами и электронной перепиской, найденной в распоряжении следствия и связанной с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Республиканские законодатели настаивали, что Клинтон должна ответить на вопросы о своей связи с Эпштейном в 1990-х и 2000-х годах, а также о ее роли в контексте открытых документов, которые были обнародованы в результате нового федерального законодательства о прозрачности файлов Эпштейна.

Клинтон твердо отвергла обвинения, назвав их политизированными и необоснованными. По ее словам, "нет никаких доказательств, которые бы связывали меня или моего мужа с преступлениями, в которых обвиняется Эпштейн".

"Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала его самолетом и не посещала его остров, дома или офисы. Мне нечего к этому добавить", - сказала она.

Экс-госсекретарь также призвала комитет допросить президента Дональда Трампа по делу Эпштейна, который неоднократно фигурировал в файлах.

Законодатели не раскрыли, какие вопросы были заданы Хиллари, но предположили, что допрос был пустой тратой времени и ничего нового они не узнали.

Супруга Клинтон, экс-президента США Билла Клинтон, допросят в пятницу.

Клинтоны в файлах Эпштейна

Как известно, Хиллари Клинтон непосредственно в материалах дела не фигурирует, однако упоминается косвенно - через контакты ее мужа с Эпштейном в период, когда Билл Клинтон уже не занимал государственных должностей.

Билл Клинтон ранее подчеркивал, что разорвал любые контакты с Эпштейном за много лет до его смерти в нью-йоркской тюрьме в 2019 году и не знал о его преступной деятельности.

Однако экс-президент США неоднократно фигурировал в расследованиях относительно сексуального преступника из-за перелетов на его частном самолете и личных контактов в 2000-х годах.

Кроме кадров - фото и видео, где Клинтон зафиксирован с Эпштейном, резонанс вызвала картина, найденная в доме финансиста и сексуального преступника. На ней Билл Клинтон изображен в платье и на каблуках.