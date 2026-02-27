Гілларі Клінтон дала свідчення по справі Епштейна, на черзі - її чолоовік: що відомо

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон дала свідченняпо по справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, допит тривав декілька годин. За її словами, вона "не мала уявлення" про злочини фінансиста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Допит Клінтон

Комітет Палати представників США з питань нагляду в розслідуванні зв’язків Епштейна заслухав Клінтон в середу, 25 лютого.

Основна увага була приділена питанням, пов’язаним із документами та електронною перепискою, знайденою в розпорядженні слідства та пов’язаною з фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Республіканські законодавці наполягали, що Клінтон має відповісти на запитання про свій зв’язок із Епштейном у 1990-х і 2000-х роках, а також про її роль у контексті відкритих документів, які було оприлюднено внаслідок нового федерального законодавства про прозорість файлів Епштейна.

Клінтон твердо відкинула звинувачення, назвавши їх політизованими і необґрунтованими. За її словами, "немає жодних доказів, які б пов’язували мене або мого чоловіка зі злочинами, в яких звинувачено Епштейна".

"Я не пам’ятаю, щоб коли-небудь зустрічалась з паном Епштейном. Я ніколи не літала його літаком і не відвідувала його острів, будинки чи офіси. Мені нема чого до цього додати", - сказала вона.

Екс-держсекретарка також закликала комітет допитати президента Дональда Трампа по справі Епштейна, який неодноразово фігурував у файлах.

Законодавці не розкрили, які питання було поставлено Гілларі, але припустили, що допит був марною тратою часу і нічого нового вони не дізналися.

Чоловіка Клінтон, екс-президента США Біла Клінтон, допитають у п'ятницю.

Клінтони у файлах Епштейна

Як відомо, Гілларі Клінтон безпосередньо у матеріалах справи не фігурує, однак згадується опосередковано - через контакти її чоловіка з Епштейном у період, коли Білл Клінтон уже не обіймав державних посад.

Білл Клінтон раніше наголошував, що розірвав будь-які контакти з Епштейном за багато років до його смерті у нью-йоркській тюрмі у 2019 році та не знав про його злочинну діяльність.

Однак екс-президент США неодноразово фігурував у розслідуваннях щодо сексуального злочинця через перельоти на його приватному літаку та особисті контакти у 2000-х роках.

Окрім кадрів - фото та відео, де Клінтон зафіксований з Епштейном, резонанс викликала картина, знайдена у будинку фінансиста та сексуального злочинця. На ній Білл Клінтон зображений у сукні та на підборах.