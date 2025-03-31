Кто такая Марин Ле Пен и за что ее судили

Суд Франции 31 марта признал лидера ультраправых Марин Ле Пен виновной в растрате европейских средств для финансирования своей партии. Ей назначено наказание – 4 года лишения свободы, а также запрещено баллотироваться на государственные должности.

Что известно о Марине Ле Пен и обвинениях против нее – в материале РБК-Украина ниже.

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Кто такая Марин Ле Пен

Марин Ле Пен много лет является лидером партии "Национальное объединение" (в прошлом "Национальный фронт") ультраправой направленности. Трижды участвовала в выборах президента Франции, из них два раза проигрывала нынешнему лидеру страны Эммануэлю Макрону во втором туре. Известна своей пророссийской позицией.

Марин Ле Пен родилась во Франции в 1968 году. Ее отец Жан-Мари Ле Пен – политик, участник войны против независимости Алжира, основатель партии "Национальный фронт".

Получила юридическое образование и работала адвокатом в Париже, параллельно занималась политической деятельностью. В 18 лет Марин Ле Пен вступила в партию отца, а в 2003-м стала вице-президентом политсилы.

С 2004 по 2017 год была депутатом Европейского парламента. Кроме того, после ухода отца в отставку в 2011-м Ле Пен возглавила "Национальный фронт" (в 2018 переименована в "Национальное объединение").

При Жан-Мари Ле Пене программа партии была сосредоточена на вопросах внедрения антимиграционной политики, восстановления смертной казни, ограничения участия Франции в Евросоюзе. Его же дочь провела "ребрендинг", отказавшись от расистских и антисемитских взглядов, хотя "Национальный фронт" остался ультраправым.

Марин Ле Пен выступала за жесткие ограничения для мигрантов, предлагала сократить социальные выплаты для иностранцев и требовала немедленно высылать из страны за преступление.

Политик отмечала важность "национального приоритета" для французов перед иностранцами во всех социальных вопросах.

За свою политическую карьеру Ле Пен трижды участвовала в выборах президента Франции. В 2012 заняла третье место с 18% голосов, уступив Олланду и Саркози. В 2017 году Марин Ле Пен проиграла Эммануэлю Макрону во втором туре (33,9% против 66,1%). Через 5 лет снова проиграла Макрону во втором туре голосования (41,46% против 58,54%).

В 2022 году после парламентских выборов во Франции Ле Пен возглавила фракцию "Национального объединения" в Национальном собрании. Участвовала в парламентских выборах 2024 года, где ее партия заняла 3 место.

В чем обвинили Ле Пен

Расследование в отношении Марин Ле Пен началось еще в 2016 году. Прокуратура Парижа взялась выяснить, использовало ли "Национальное объединение" деньги, предназначенные для помощников парламентариев ЕС, для оплаты труда сотрудников, работавших на партию.

По правилам, законодателям Евросоюза выделяются средства на покрытие расходов, включая их помощников, но они не предназначены для использования их на партийные расходы.

В 2022 году Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обнародовало данные, что Марин Ле Пен присвоила примерно 137 тыс. евро из фондов ЕС на внутренние нужды и личные расходы во время своего пребывания в должности члена Европейского парламента с 2004 по 2017 год.

В сентябре 2024 Ле Пен предстала перед судом в Париже по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента. По озвученной версии следствия, Марин Ле Пен, будучи депутатом Европарламента, наняла фиктивных помощников. Эти люди получали зарплату, хотя фактически работали или на нее, или на ее партию.

31 марта 2025 суд признал виновными Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента в присвоении средств по делу парламентских помощников "Национального объединения".

Двенадцать помощников, судимых вместе с депутатами Европарламента, также были признаны виновными. Общий ущерб по делу оценили в 2,9 млн евро, поскольку "Европарламент платил за людей, которые на самом деле работали на ультраправую партию".

"Расследование также показало, что это были не административные ошибки, а хищение в рамках системы, созданной для сокращения расходов партии", – отметил судья по делу Бенедикт де Пертуис.

Какой приговор суда

Французский суд запретил Марин Ле Пен баллотироваться на государственные должности в течение следующих 5 лет. Вердикт вступил в силу с момента объявления.

Это означает, что она не сможет участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. При этом предвыборные опросы прогнозируют Ле Пен самые высокие рейтинги.

Главу "Национального объединения" также приговорили к 4-м годам лишения свободы, два из которых условно. Еще два года она может провести с электронным браслетом, а не под стражей. Ле Пен также оштрафовали на 100 тыс. евро.

Марин Ле Пен покинула здание суда еще до вынесения приговора. Как предполагают западные СМИ, скорее всего, лидер ультраправых будет оспаривать приговор о лишении свободы, поэтому сейчас он не будет применяться.

Связи с Россией

Помимо дела о нецелевом использовании средств Ле Пен и ее партию давно подозревают в тесных связях с российским правительством.

По информации французского парламентского отчета и расследований журналистов, в 2014 году ее партия взяла ссуду в Чешско-российском банке на сумму 9 миллионов евро. Кроме того, в отчете отмечено, что члены политсилы "Национальный фронт" регулярно посещали Россию и оккупированный Крым, а также голосовали против невыгодных резолюций Европарламента России.

Парламентский отчет охарактеризовал партию Марин Ле Пен как "передающую станцию" для распространения российской дезинформации. По данным расследования, эта деятельность включала в себя поддержку российских политических интересов и участие в проектах, направленных на создание общеевропейского движения ультраправых сил под влиянием России.

В вопросах внешней политики Марин Ле Пен считается одной из самых больших поклонниц укрепления международных отношений России и Франции. Она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.

В 2022 году осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они дали возможность достичь мира, а не разрушать французскую экономику".

Ле Пен высказывала мнение, что выигрыш России в войне будет катастрофой, но если Украина победит, то это будет означать "начало Третьей мировой войны".

Больше о позиции Марин Ле Пен в отношении Украины и ее высказываниях о войне говорится в отдельном материале.

При подготовке использовались: публикации Le Figaro, The Guardian, BFMTV, Wikipedia.