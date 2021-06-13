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Підліток впав з канатної дороги в парку Харкова: поліція з'ясовує обставини

Автор: Дмитрий Кузнецов

Підліток впав з канатної дороги в парку Харків. Його з численними травмами госпіталізували, поліція з'ясовує обставини події.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції України у Харківській області.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло черговому одного з районних управлінь Нацполіції в Харківській області о 18:15. Прибулі на місце правоохоронці виявили лежачого на проїжджій частині по вулиці Новгородській молодика.

"На даний момент 17 - річний хлопець з численними травмами знаходиться в лікарні",-уточнили в прес-службі.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру. Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, наприкінці травня в Італії в результаті аварії на канатній дорозі загинули 13 людей. Ще двоє дітей отримали серйозні поранення.

Зазначимо, раніше у столиці Мексики обрушився метроміст з поїздом. В результаті події загинули 13 людей і близько 80 отримали поранення і травми.

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