Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова: полиция выясняет обстоятельства

Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова. Его с многочисленными травмами госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.

"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Единый реестр учена заявлений и сообщений. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.