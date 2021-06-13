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Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова: полиция выясняет обстоятельства

Автор: Дмитрий Кузнецов

Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова. Его с многочисленными травмами госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило дежурному одного из районных управлений Нацполиции в Харьковской области в 18:15. Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части по улице Новгородской молодого человека.

"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Единый реестр учена заявлений и сообщений. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце мая в Италии в результате аварии на канатной дороге погибли 13 человек. Еще двое детей получили серьезные ранения.

Отметим, ранее в столице Мексики обрушился метромост с поездом. В результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы.

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