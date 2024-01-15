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Россияне ударили по пункту "скорой" под Херсоном: что известно

Херсон, Понедельник 15 января 2024 08:58
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Россияне ударили по пункту "скорой" под Херсоном: что известно Фото: россияне ударили по пункту "скорой" в Станиславе 15 января (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Оккупанты обстреляли пункт "скорой" в Станиславе. Поврежден спецавтомобиль", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела пункта "скорой" в Станиславе 15 января (t.me/khersonskaODA)

К счастью, по данным ОВА, люди не пострадали.

Обстрелы бригад скорой помощи в Херсонской области

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают бригады скорой помощи в Украине.

Часто подобные случаи происходят в Херсонской области. Несколько таких случаев произошли только за прошлый год. Например, российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района 18 сентября.

7 апреля российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе, в результате чего пострадали два фельдшера. А 22 ноября российские войска сбросили взрывчатку на автомобиль скорой помощи в Бериславе с дрона. К счастью, медики не пострадали.

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