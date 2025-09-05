ua en ru
Подробности дроновой сделки с США будут известны в ближайшее время, - МИД

Пятница 05 сентября 2025 16:37
Подробности дроновой сделки с США будут известны в ближайшее время, - МИД Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Подробности соглашения Украины и США по производству дронов станут известны уже в ближайшее время.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы все понимаем, что Соединенные Штаты были с самого начала одним из ключевых союзников Украины, которые оказали нам огромную поддержку. И, конечно, именно они имеют право и возможность рассчитывать на совместное производство с Украиной уникальных украинских технологий. Таких, как украинские дроны, которые показали себя на поле боя", - сказал Тихий.

По его словам, это предложение президенту США Дональду Трампу сделал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Спикер МИД отметил, что такое сотрудничество интересно американской стороне и показывает, что партнерство Украины и США взаимовыгодно.

"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", - добавил Тихий.

Дроновое соглашение Украины и США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка изучает опыт применения дронов в Украине.

Кроме того, в июле премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала, что Украина и США готовятся подписать большое соглашение, которое касается производства и продажи беспилотников.

Недавно президент Владимир Зеленский тоже подтвердил, что Украина предложила США дроновое соглашение, которое позволит производить около 10 млн беспилотников ежегодно

"Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству на 50 млрд долларов - это 5 лет и 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что Украина разработала план закупки американского вооружения на 90 млрд долларов.

