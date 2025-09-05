Подробности дроновой сделки с США будут известны в ближайшее время, - МИД

Подробности соглашения Украины и США по производству дронов станут известны уже в ближайшее время.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Мы все понимаем, что Соединенные Штаты были с самого начала одним из ключевых союзников Украины, которые оказали нам огромную поддержку. И, конечно, именно они имеют право и возможность рассчитывать на совместное производство с Украиной уникальных украинских технологий. Таких, как украинские дроны, которые показали себя на поле боя", - сказал Тихий.

По его словам, это предложение президенту США Дональду Трампу сделал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Спикер МИД отметил, что такое сотрудничество интересно американской стороне и показывает, что партнерство Украины и США взаимовыгодно.

"Вы увидите больше деталей об этой работе, я думаю, уже в ближайшее время", - добавил Тихий.