Подробиці дронової угоди зі США будуть відомі найближчим часом, - МЗС

П'ятниця 05 вересня 2025 16:37
Подробиці дронової угоди зі США будуть відомі найближчим часом, - МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Подробиці угоди України та США щодо виробництва дронів стануть відомі вже найближчим часом.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі розуміємо, що Сполучені Штати були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою", - сказав Тихий.

За його словами, цю пропозицію президенту США Дональду Трампу зробив особисто президент України Володимир Зеленський.

Речник МЗС зазначив, що така співпраця цікава американській стороні й показує, що партнерство України та США взаємовигідне.

"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", - додав Тихий.

Дронова угода України та США

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Америка вивчає досвід застосування дронів в Україні.

Крім того, у липні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що Україна та США готуються підписати велику угоду, яка стосується виробництва та продажу безпілотників.

Нещодавно президент Володимир Зеленський теж підтвердив, що Україна запропонувала США дронову угоду, яка дасть змогу виробляти близько 10 млн безпілотників щороку

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва на 50 млрд доларів - це 5 років і 10 млн дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - сказав він.

Також Зеленський додав, що Україна розробила план закупівлі американського озброєння на 90 млрд доларів.

