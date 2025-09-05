Подробиці дронової угоди зі США будуть відомі найближчим часом, - МЗС

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

"Ми всі розуміємо, що Сполучені Штати були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою", - сказав Тихий.

За його словами, цю пропозицію президенту США Дональду Трампу зробив особисто президент України Володимир Зеленський.

Речник МЗС зазначив, що така співпраця цікава американській стороні й показує, що партнерство України та США взаємовигідне.

"Ви побачите більше деталей про цю роботу, я думаю, вже найближчим часом", - додав Тихий.