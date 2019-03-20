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Усі підрозділи МВС відзавтра посилюють режим несення служби

Новини » Вибори 2019    20.03.2019 - 15:29
Усі підрозділи МВС відзавтра посилюють режим несення служби
Фото: Іван Стойко (facebook.com/mvs.gov.ua)

Режим несення служби посилюється у зв'язку з проведенням виборів

Усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України завтра, 21 березня, у зв'язку із проведенням виборів 2019 переходять на посилений режим несення служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України. 

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, на посилений варіант несення служби переходять Національна поліція України, Національна гвардія України, ДСНС України, Державна прикордонна служба України та Державна міграційна служба України.

"Загалом до забезпечення безпеки виборчого процесу буде залучено понад 134 тисячі правоохоронців", - сказав Стойко.

Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що МВС готове до будь-якого розвитку подій під час виборів і запобігає будь-яким незаконним діям та проявам агресії.

"Тримаємо руку на пульсі. Посилено працює координаційний штаб МВС і штаби в областях. Безперебійно проводиться моніторинг оперативної ситуації. Поліцейські миттєво реагують на всі повідомлення про порушення виборчого законодавства", - сказав він.

Усі підрозділи МВС відзавтра посилюють режим несення служби

Раніше у МВС нагадали, що виборцям забороняється фотографувати свій виборчий бюлетень, демонструвати його під час голосування, оскільки, таким чином виборець порушує таємницю голосування. 

РБК-Україна писало, що генпрокурор Юрій Луценко попередив про те, що порушників на виборах чекає "швидка" реакція правоохоронців і, відповідно, покарання. 

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