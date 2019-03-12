Луценко пригрозив "швидким покаранням" порушникам на виборах

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Перед виборами 2019 силовики прийшли до спільної позиції

Порушників на виборах 2019 чекає "швидка" реакція правоохоронців і, відповідно, покарання. Про це на брифінгу у Центрвиборчкомі заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко зазначив, що на нараді в ЦВК силові відомства прийшли до спільної позиції щодо виборів, яка полягає в неприпустимості порушень з боку будь-яких суб'єктів. Він також пригрозив порушникам швидкою реакцією правоохоронців.

"Будь-який член виборчої комісії, який видає бюлетень на ім'я людини, яка, наприклад, перебуває за кордоном, швидко буде покараний. Відразу після виборів МВС витребує списки виборців і корінці бюлетенів. Буде швидке і зрозуміле покарання...Також МВС буде затримувати за підкуп виборців і швидко давати оцінку. Крім того, при всьому напруженні пристрастей, на дільницях необхідно забезпечити спокій. Якщо хто-небудь буде вести себе агресивно, ці люди будуть швидко затримані", - зазначив Луценко.

У той же час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що вибори буде охороняти 134 381 співробітник МВС.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що спостерігачі від "Національних дружин" не будуть втручатися у виборчий процес силовим способом.

Раніше також повідомлялося, що поліція відкрила 142 справи за порушення виборчої кампанії.