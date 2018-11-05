Підписання угоди з Вселенським патріархатом спростовує "вкиди" про автокефалію, - АПУ

Фото: Ростислав Павленко (president.gov.ua)

Угоду між Україною та Вселенським патріархатом було підписано 3 листопада

Підписання угоди про співробітництво між Україною та Вселенським патріархатом спростовує всі міфи та "вкиди" про автокефалію. Про це у ході брифінгу повідомив радника президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Павленка, підписана 3 листопада угода є угодою про підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

В угоді про співробітництво між Україною та Вселенським патріархатом закріплено надання томосу

"Підписання угоди про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом можна назвати угодою про підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні, де йдеться прямо про те, що створюється незалежна українська православна церква, якій надається томос, тобто грамота про незалежність, Вселенським патріархом після того, як бажаючі українські єпископи зберуться на собор, оберуть свого предстоятеля, після чого він отримає томос", - повідомив Павленко.

Держава буде сприяти процесу створення української церкви

Він також зазначив, що держава, зі свого боку, буде сприяти процесу створення української церкви, а Вселенський патріархат буде сприяти зв'язкам церкви із Вселенським православ'ям. Павленко також додав, що саме для цього, власне, і засновується місія Вселенського патріархату - представницво, яке діятиме у Києві в Андріївській церкві і буде певним посольством Вселенської патріархії, яке допомагатиме в тому, щоб все відбувалося відповідно до православних канонів і щоб діяльність нової церкви мала підтримку і визнання з боку інших помісних церков.

Всі питання щодо обрання предстоятеля - це внутрішньоцерковні стосунки

"Про що свідчить ця угода. Практично всі ті міфи, вкиди, які були протягом останнього часу фактом підписання угоди спростовується. Перш за все, чи буде це незалежна церква...Є чітка фіксація того, що йдеться про незалежну церкву, яка отримає своє місце в диптиху, у порядку згадування православних церков. Деталі обговорюються в ході підготовки до собору українських єпископів, всі питання щодо процедури, обрання предстоятеля - це внутрішньоцерковні стосунки, яким держава сприяє", - додав він.

Більшість помісних церков зайняли позицію нейтрально-пасивного вичікування

"Часто доводиться чути, що нібито в інших помісних церквах є несприйняття факту створення незалежної української церкви. Ми бачимо, що це не так…Більшість помісних церков зайняли позицію нейтрально-пасивного вичікування... Угода передбачає те, що Вселенська патріархія сприяє тому, що українська церква буде визнана іншими православними церквами", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 листопада Україна та Вселенський патріархат підписали угоду про створення незалежної української церкви. Угоду у Туреччині підписали президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх.

Відзначимо, також в АПУ повідомляли, що в Андріївській церкві в Києві буде розміщено представництво Вселенського патріархату, яке буде займатися підтримкою двосторонніх контактів з незалежної української церквою.