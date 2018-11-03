Порошенко та Варфоломій підписали угоду про співпрацю

Фото: зустріч Порошенко з Варфоломієм (М. Палічанка)

Угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами

У суботу, 3 листопада, в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співробітництво та взаємодію України з Вселенським патріархатом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Twitter.

"Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з його Всесвятістю ми щойно підписали", - написав Порошенко.

Президент зазначив, що підписана угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що президент Петро Порошенко в ході свого офіційного візиту до Туреччини зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Раніше, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) заявив, що єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.

Крім того, в Константинополі заявили, що в Україні з 11 жовтня канонічно перестане існувати Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату.