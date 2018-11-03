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Порошенко та Варфоломій підписали угоду про співпрацю

Новини » Політика    03.11.2018 - 11:51
Фото: зустріч Порошенко з Варфоломієм (М. Палічанка)
Фото: зустріч Порошенко з Варфоломієм (М. Палічанка)

Угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами

У суботу, 3 листопада, в рамках офіційного візиту до Туреччини, президент України Петро Порошенко уклав угоду про співробітництво та взаємодію України з Вселенським патріархатом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Twitter.

"Сьогодні історичний день. Ми уклали угоду про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, яку разом з його Всесвятістю ми щойно підписали", - написав Порошенко.

Порошенко та Варфоломій підписали угоду про співпрацю

Президент зазначив, що підписана угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.

Порошенко та Варфоломій підписали угоду про співпрацю

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що президент Петро Порошенко в ході свого офіційного візиту до Туреччини зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Раніше, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) заявив, що єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.

Крім того, в Константинополі заявили, що в Україні з 11 жовтня канонічно перестане існувати Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату.

УПЦ КП проситиме парламент ухвалити закон про зміну назви УПЦ (МП),- Філарет Порошенко під час візиту до Туреччини зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм
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