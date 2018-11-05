В АПУ розповіли, чим займатиметься представництво Вселенського патріархату у Києві

Фото: Ростислав Павленко (УНІАН)

Вселенський патріархат направить до України свого представника

Представництво Вселенського патріархату у Києві займатиметься підтримкою двохсторонніх контактів із незалежною української церквою. Про це у ході брифінгу повідомив радника президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Павленка, представництва різного рівня Вселенського патріархату існує у багатьох країнах. Він також додав, що до України Вселенським патріархом буде відряджено представника.

"Підтримання двохсторонніх контактів із незалежною української церквою, там де потрібна державна підтримка - з української державою і Вселенським православ'ям. Нова церква буде налагоджувати також свої контакти з усіма церквами. Після обрання предстоятеля він звернеться до інших православних церков щодо визнання. А після визнання - в роботі цієї церкви сприяння Матері церкви буде дуже важливим", - розповів він, говорячи про те, чим займатиметься представництво Вселенського патріархату у Києві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні Верховна рада України підтримала законопрокт про передачу Андріївської церкви Константинополю в користування для роботи його представництва.

Також повідомлялося, що президент України Петро Порошенко вважає передачу Андріївської церкви Константинополю ще одним кроком до отримання томосу про автокефалію. За словами Порошенка, представництво Вселенської патріархії сприятиме підтримці України під час заснування незалежної помісної православної церкви.