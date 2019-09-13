Комітет ВР дав висновок по закону Зеленського про викривачів корупції

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендує Раді прийняти закон за основу

Антикорупційний комітет Верховної ради дав свій висновок по законопроекту №1010 президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Таким чином, комітет не знайшов у проекті ризиків корупції. Нардепи пропонують Раді схвалити законопроект президента за основу.

"Законопроект (реєстр. № 1010) відповідає вимогам антикорупційного законодавства і рекомендує Верховній Раді України прийняти його за основу. Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної ради законопроект запропоновано доопрацювати із урахуванням висловлених зауважень і пропозицій", - сказано у висновку комітету.

Комітет ВР з питань бюджету прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету - потребуватиме додаткових видатків держбюджету на функціонування відповідних державних органів та реалізації передбачених у законопроекті заходів. У разі його прийняття до 15 липня 2019 року може вводитися в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року - не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного року за цим роком залежно від часу прийняття закону).

Документом пропонується внесення змін до закону "Про запобігання корупції" стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав та гарантій захисту; забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію; унормування порядку розкриття викривачем корупції інформації; звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення; забезпечення держзахисту викривачів корупції, зокрема захисту їх трудових прав.

Вказано, що реалізація закону у разі його прийняття потребуватиме видатків з державного бюджету України, спрямованих на фінансування заходів щодо забезпечення дотримання прав та гарантій безпеки викривачів та виплату компенсацій викривачам.

Джерелами надходження пропонується визначити кошти, що надходять від відшкодування збитків державі, від сплати санкцій (штрафів тощо), що застосовуються за рішеннями (вироками) судів, прийнятими за результатами розгляду судових справ, предметом розгляду в яких є вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, у яких показання викривача (викривачів) містять важливу інформацію для притягнення винної особи до відповідальності.

Додатковим джерелом фінансування заходів щодо забезпечення безпеки викривачів та виплату компенсацій викривачам може стати скорочення видатків на утримання правоохоронних органів.

Нагадаємо, Зеленський у перший день роботи Верховної ради вніс законопроект про викривачів корупції. Так, документ був зареєстрований 29 серпня під номером 1010 і позначений Зеленським як невідкладний.

Як писало РБК-Україна, Зеленський також подав у Раду законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження по призначенню керівників Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань. Пізніше антикорупційний комітет розглянув цей законопроект і не побачив ризиків корупції у проекті президента.