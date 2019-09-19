На підпис Зеленському передали закон про імпічмент президента

На підпис президентові України Володимиру Зеленському передали закон про імпічмент глави держави. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, законопроект №1012 вже підписав спікер ВР Дмитро Разумков. Останній етап проходження документу - переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, Рада відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття у цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. За постанову проголосував 101 нардеп при 226 мінімально необхідних. ВР таким чином розблокувала підписання закону для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Як писало РБК-Україна, 10 вересня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1012 про імпічмент президента.

Підкреслимо, спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337 ​​голосами. Потім Разумков запропонував голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Але глава ВР все-таки виніс на голосування прийняття законопроекту Зеленського в цілому. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Так, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений президентом як невідкладний.